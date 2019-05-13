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فيديو معلوماتى.. تحذيرات جهاز حماية المستهلك للتجار فى رمضان

الإثنين، 13 مايو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. تحذيرات جهاز حماية المستهلك للتجار فى رمضان سلع غذائية - صورة أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة
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لمنع التلاعب فى السلع وتجنب حالات الغش، أصدر جهاز حماية المستهلك  مجموعة من التعليمات للتجار بمناسبة شهر رمضان، لتحذيرهم من التلاعب فى السلع أو خداع المواطنين، أثناء عمليات البيع والشراء، التى تنشط خلال الشهر الكريم.

 وجاءت أبرز محاذير جهاز حماية المستهلك للتجار فى السطور التالية:
 

1ـ يجب على كل تاجر إعطاء المستهلك فاتورة صحيحة شاملة

السعر والتاريخ واسم المنتج والمكان 

2ـ على التاجر أن يلتزم بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة فى المنتجات التى يبيعها

3ـ يلتزم كل تاجر بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح على السلع التى يعرضها

4ـ تحذير التجار من محاولات التضليل والخداع للمستهلك والغش التجارى  

5ـ تحذر التجار من إخفاء أى منتج أو سلعة بهدف المغالاة فى الأسعار لأن هذه جريمة احتكار يعاقب عليها القانون


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