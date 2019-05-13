عرض استثمارى لاستغلال مول محطتى مصر وسيدى جابر وأراضى السكة الحديد

كتب رضا حبيشى

تابعت الحكومة عرض رؤساء إحدى الشركات الاستثمارية التى أبدت رغبتها الاستثمار التجارى لمول محطتى مصر برمسيس وسيدى جابر بالإسكندرية، حيث تم استعراض التصور التسويقى الجديد لمول المحطتين ضمن خطة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لزيادة العوائد المادية لهيئة السكك الحديدية لاستغلالها فى تطوير وتحديث أسطول القطارات والسكة الحديد، بما يحقق تقديم خدمة متميزة لركاب القطارات.

وعقد مسئولون بقطاع النقل اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، و شريف نبيه، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية "إم أو تى" المملوكة للسكة الحديد لوضع آليات سريعة وإجراءات فورية لتعظيم الاستفادة من أملاك وأراضى السكك الحديدية.

وناقش الاجتماع الاحكومى الاستغلال الأمثل لعدد من الأراضى التابعة للسكة الحديد فى محافظات الدقهلية والفيوم وسوهاج والقليوبية والاستغلال الأمثل لكل محطات وأسوار السكك الحديدية.