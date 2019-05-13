video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عرض استثمارى لاستغلال مول محطتى مصر وسيدى جابر وأراضى السكة الحديد

الإثنين، 13 مايو 2019 02:13 م
عرض استثمارى لاستغلال مول محطتى مصر وسيدى جابر وأراضى السكة الحديد محطة مصر ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

تابعت الحكومة عرض رؤساء إحدى الشركات الاستثمارية التى أبدت رغبتها الاستثمار التجارى لمول محطتى مصر برمسيس وسيدى جابر بالإسكندرية، حيث تم استعراض  التصور التسويقى الجديد لمول المحطتين ضمن خطة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لزيادة العوائد المادية لهيئة السكك الحديدية لاستغلالها فى تطوير وتحديث أسطول القطارات والسكة الحديد، بما يحقق تقديم خدمة متميزة لركاب القطارات.

وعقد مسئولون بقطاع النقل اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، و شريف نبيه، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية "إم أو تى" المملوكة للسكة الحديد لوضع آليات سريعة وإجراءات فورية لتعظيم الاستفادة من أملاك وأراضى السكك الحديدية.

وناقش الاجتماع الاحكومى الاستغلال الأمثل لعدد من الأراضى التابعة للسكة الحديد فى محافظات الدقهلية والفيوم وسوهاج والقليوبية  والاستغلال الأمثل لكل محطات وأسوار السكك الحديدية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"نقل البرلمان" يرجئ مناقشة موازنة "السكة الحديد" لحين إعداد خطة تطوير متكاملة

بالأرقام.. تعرف على قيمة الحوافز الشهرية لقيادات السكة الحديد

الموافقة على اتفاق بقرض صينى لتنفيذ مشروع السكة الحديد بالعاشر من رمضان

السكة الحديد: 4 % رسوم إدارية تضاف لقيمة التذكرة خلال حجزها عبر الموبايل

السكة الحديد

مول محطة مصر

مول سيدى جابر

اراضى السكة الحديد

اصول السكة الحديد

محطة مصر

سيدى جابر

استغلال أراضى السكة الحديد

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر العاجلة

أخبار مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة