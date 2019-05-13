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الإثنين، 13 مايو 2019 11:26 م
خالد صلاح
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ضبط 16 طن ذرة و 5 طن فول منتهية الصلاحية فى الإسكندرية

الإثنين، 13 مايو 2019 11:23 م
ضبط 16 طن ذرة و 5 طن فول منتهية الصلاحية فى الإسكندرية ذرة - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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 قامت إدارة تموين برج العرب غرب الإسكندرية، برئاسة  سمير عبد النبى، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع للإدارة، بشن حملات تموينية على الأسواق، وقد أسفرت عن ضبط مصنع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحريز كميات خمسة طن فول وبهارات، بأنواعها كما ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية أرز، ودقيق بدون ترخيص، وتم التحفظ على كمية 16 طن و250 كجم.

يأتى ذلك بناء على تعليمات من  محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك من السلع الغذائية المغشوشة.

من جهه آخرى، تم تحرير محضر ذبح دواجن خارج المجازر، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات على المخابز.


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