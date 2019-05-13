ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة 6 متهمين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط 6 أشخاص لاتهامهم في قضايا إتجار بالمخدرات والأسلحة، بمراكز مختلفة بأنحاء المحافظة، حيث تم ضبط "س.م.ع"، 48 سنة، صياد، مقيم نجاد الله مركز سيدي سالم، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم ، و"ب. م. ط" صياد، مقيم بالقرية نفسها، بحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم ، تحرر المحضر 323/ 2019 جنايات أ د ط مركز سيدي سالم.

كما تمكنت الحملة من ضبط "إ. أ. ا" 22 سنة، حاصل على معهد مساحة، عاطل، مقيم بمدينة مسير، بحوزته فرد خرطوش عيار 12مم محلي الصنع في المحضر رقم 4164 إداري مركز كفرالشيخ، و"م. ج. ش"، 30 سنة، صياد، مقيم دمرة مركز سيدي سالم، بحوزته فرد خرطوش عيار 12مم بقصد الدفاع، تحرر المحضر 293 جنايات " أ . د . ط " مركز مطوبس، وضبط "ش. ا. م"، 40 سنة، عاطل، مقيم المنشأة الكبرى مركز قلين سبق اتهامه في قضيتي مخدرات وبحوزته 17 جراما لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، وحرر المحضر 5617 جنايات مركز قلين ، كما تم القبض على "م. ع. ع"، 33 سنة، عاطل، ومقيم دمرو مركز سيدي سالم، وبحوزته 45 جراما لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، 1455 جنيها، وهاتف، ومطواة بقصد الدفاع، تحرر المحضر 18500 جنايات مركز سيدي سالم.