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صور.. نساء الموصل بالعراق يعيدون العمل بمصنع للغزل والنسيج بعد أن دمره داعش

الإثنين، 13 مايو 2019 03:14 م
صور.. نساء الموصل بالعراق يعيدون العمل بمصنع للغزل والنسيج بعد أن دمره داعش نساء الموصل بالعراق يعيدون العمل بمصنع للغزل والنسيج
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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قامت مئات النساء فى الموصل بالعراق، بإعادة بناء مصنع للغزل والنسيج بعد أن دمرته يد الإرهاب، وقاموا بتجهيز المصنع على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أعلى معدلات من الانتاج.

يذكرأن، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اعتقال إرهابى حاول استهداف المواطنين فى مدينة الموصل العراقية.

وذكر الجهاز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة نفذت قيادة العمليات الخاصة الثانية فرع الموصل عملية نوعية لاعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

 
نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (1)
نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (1)

 

نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (2)
نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (2)

 

نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (3)
نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (3)

 

نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (4)
نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (4)

 

نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (5)
نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (5)

 

نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (6)
نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (6)

 

نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (7)
نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (7)

 

نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (8)
نساء فى الموصل بالعراق يعيدون بناء مصنع للمنسوجات بعد تدميره على يد داعش (8)

 


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