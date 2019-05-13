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الإثنين، 13 مايو 2019 08:13 ص
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بعد ضخ المياه بداخلها..

صور.. كل ما تريد معرفته عن محطة مياه ديروط بأسيوط × 8 معلومات

الإثنين، 13 مايو 2019 08:10 ص
صور.. كل ما تريد معرفته عن محطة مياه ديروط بأسيوط × 8 معلومات
أسيوط محمود عجمى
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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن بدء ضخ المياه فى شبكات محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش، بعد أن استلمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث بدأت مراحل التشغيل التجريبى بغسيل جميع أجزاء الشبكة، وسحب عينات مياه من داخل المحطة وخارجها، ومتابعة البدء فى ضخ المياه للمواطنين.

"اليوم السابع" يستعرض فى تقريره 8 معلومات عن محطة مياه ديروط والتى تعد من أكبر محطات مياه الشرب في أسيوط.

1- تعتبر محطة مياه ديروط بقرية "شلش" من أكبر مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

2- تخدم محطة مياه ديروط 750 ألف نسمة بـ41 قرية بمركز ديروط.

3- تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة مياه ديروط 86000 م3/ يوم.

4- بلغت تكلفة إنشاء محطة مياه ديروط 400 مليون جنيه.

5- تتكون المحطة من 2 خزان علوى وشبكات بأطوال 106 كيلو متر .

6- المحطة في مرحلتها الأولى تغذى مدينة ديروط بالكامل وقرى "شلش ، بنى يحيى ، الشرقوى، المعمودية، بنوب، العوامر، الحوضة الغربية، المندرة، نزلة عبداللاه، قصر حيدر، كوم بوها، مسارة ".

7- المرحلة الثانية تضم مدينة ديروط غرب وشرق و30 قرية غرب السكة الحديد.

8- محطة مياه ديروط يوجد بداخلها معمل الكيميائى والمعمل البكتريولوجى وطلمبات المياه العكرة والمرشحة والمروقات والكلور وأحواض المياه.

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محطة-مياه-ديروط-بأسيوط--(3)
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محطة-مياه-ديروط-بأسيوط--(5)

 

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