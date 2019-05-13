صور.. انطلاق مسابقة الأغنية الأوروبية فى تل أبيب

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

انطلقت في تل ابيب، اليوم الثلاثاء، مسابقة الأغنية الأوروبية السادسة والأربعون (يوروفيجن) التى تأمل اسرائيل أن تسمح بتلميع صورتها فى العالم على الرغم من دعوات إلى مقاطعة الحدث.

وكانت تل أبيب اختيرت لاستضافة دورة 2019 من المسابقة بعد فوز المغنية الاسرائيلية نيطع برزلاى بمسابقة العام الماضي فى البرتغال باغنيتها "لعبة" (توى) المستوحاة من حركة مكافحة التحرش الجنسى (مى تو).

ويقدم منظمو المسابقة الحدث الذى أطلق فى 1956 على أنه "أكبر عرض ترفيهى متلفز فى العالم". وتوسعت المسابقة على مر السنين لتضم دول أخرى مثل استراليا واسرائيل العوضين فى الاتحاد الأوروبى للإذاعة والتلفزيون الذى ينظم الحدث.



حفل يوروفيجين فى تل أبيب