video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس..والكلية تحذر الطلاب من الغش

الإثنين، 13 مايو 2019 11:12 ص
صور.. انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس..والكلية تحذر الطلاب من الغش امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس
كتب ــ محمود راغب - أسامة طلعت
إضافة تعليق

انطلقت صباح اليوم الاثنين، أعمال الامتحانات بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى يومها الثانى، وسط إجراءات أمنية مشددة فى التحقق من شخصية الطلاب قبل دخول اللجان وتأمين وتسهيل دخول الطلاب.

ورصد "اليوم السابع" انتظام امتحانات طلاب كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والتى انطلقت أولى أيامها أمس الأحد، وسط تحذيرات من الكلية من الغش وإثارة الشغب باللجان.

ويؤدى امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ما يقرب من 30 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف الفرق الدراسية، فيما ستنتهى الامتحانات  18 يونيو المقبل.

 

 

انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (1)
انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (1)

 

انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (2)
انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (2)

 

 

انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (3)
انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (3)

 

 

انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (4)
انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (4)

 

 

انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (5)
انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (5)

 

 

انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (6)
انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس والكلية تحذر الطلاب من الغش (6)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم يتفقد سير الامتحانات فى كلية الآداب

جامعة عين شمس تؤمن على منشآتها الاثنين المقبل وتبدأ بالمدن الجامعية

صور .. "يوم الامتحان".. جامعة عين شمس ترفع حالة الطوارئ استعدادا لاختبارات نهاية العام.. سيارات إسعاف وفرق طبية بالكليات للتعامل مع الإغماءات والحالات الطارئة.. ولجان خاصة للحالات المرضية

جامعه عين شمس

عين شمس

امتحانات نهايه العام

كليه الحقوق

حقوق عين شمس

الاخبار

اخبار اليوم

اخبار

اخر الاخبار

اخبار عاجلة

الأخبار

الاخبار العاجلة

اخبار عاجله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس اليوم.. وتسليمها بدون مقابل

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس اليوم.. وتسليمها بدون مقابل

مجدى يعقوب يشارك فى احتفالية ملكة بريطانيا بحاملى وسام الاستحقاق

مجدى يعقوب يشارك فى احتفالية ملكة بريطانيا بحاملى وسام الاستحقاق

تراجع وسقوط الطاغية.. هل كان الملك هنرى الثامن شريرا أم ضحية للمرض؟.. كتاب جديد يوضح الحقيقة ويؤكد: هنرى الثامن تزوج 3 مرات وقتل اثنتين منهن.. الملك كان مهووسا ومصابا بدستة أمراض

تراجع وسقوط الطاغية.. هل كان الملك هنرى الثامن شريرا أم ضحية للمرض؟.. كتاب جديد يوضح الحقيقة ويؤكد: هنرى الثامن تزوج 3 مرات وقتل اثنتين منهن.. الملك كان مهووسا ومصابا بدستة أمراض

أيام الخماسين المقدسة.. موسم رحلات قيادات الكنيسة للشمال.. البابا تواضروس يسافر لأوروبا سنويًا بعد عيد القيامة وينتدب سكرتيره للخدمة بالنمسا..الأنبا رافائيل باستراليا لمتابعة شئون الايبراشية بعد استقالة أسقفها

أيام الخماسين المقدسة.. موسم رحلات قيادات الكنيسة للشمال.. البابا تواضروس يسافر لأوروبا سنويًا بعد عيد القيامة وينتدب سكرتيره للخدمة بالنمسا..الأنبا رافائيل باستراليا لمتابعة شئون الايبراشية بعد استقالة أسقفها

لاسارتي يجتمع مع معاونيه للتحضير لمباراة الأهلى وإنبى

لاسارتي يجتمع مع معاونيه للتحضير لمباراة الأهلى وإنبى

الكريب والفيتوتشينى.. أسماء أكلات عالمية مسماة على أصحابها

الكريب والفيتوتشينى.. أسماء أكلات عالمية مسماة على أصحابها

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة