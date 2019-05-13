صور.. انتظام امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس..والكلية تحذر الطلاب من الغش

انطلقت صباح اليوم الاثنين، أعمال الامتحانات بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى يومها الثانى، وسط إجراءات أمنية مشددة فى التحقق من شخصية الطلاب قبل دخول اللجان وتأمين وتسهيل دخول الطلاب.

ورصد "اليوم السابع" انتظام امتحانات طلاب كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والتى انطلقت أولى أيامها أمس الأحد، وسط تحذيرات من الكلية من الغش وإثارة الشغب باللجان.

ويؤدى امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ما يقرب من 30 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف الفرق الدراسية، فيما ستنتهى الامتحانات 18 يونيو المقبل.