video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 02:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سوق على مهلك.. الرادار التقط 2224 مخالفة سرعة زائدة خلال 24 ساعة

الإثنين، 13 مايو 2019 12:00 ص
سوق على مهلك.. الرادار التقط 2224 مخالفة سرعة زائدة خلال 24 ساعة الحملات المرورية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين، الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مدير المرور، 2224 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية، لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر بـ"المرور"، استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ بورسعيد يتفقد المبنى الجديد للمرور واعمال انشاء كورنيش الاتصال

المرور تضبط 4990 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

تركيب 450 كاميرا بزى ضباط المرور.. ومصدر: لم ترصد تجاوزات على الطرق

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

الحوادث

اجهزة الرادار

اخبار مصر

السرعات الجنونية

الحوادث اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

الفيفا تحتفل بفوز الثلاثى الإفريقى بجائزة الحذاء الذهبى للدورى الانجليزى

الفيفا تحتفل بفوز الثلاثى الإفريقى بجائزة الحذاء الذهبى للدورى الانجليزى

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة