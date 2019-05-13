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سقوط مستريح جديد بالمحلة استولى على 40 مليون جنيه بحجة توظيفها فى أجهزة طبية

الإثنين، 13 مايو 2019 10:29 م
سقوط مستريح جديد بالمحلة استولى على 40 مليون جنيه بحجة توظيفها فى أجهزة طبية سقوط مستريح جديد بالمحلة
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد احمد الشافي رئيس مباحث القسم، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بالمحلة برئاسة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، والإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط مستريح جديد يدعى"محمد.ف.م" فى العقد الخامس من العمر، لقيامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أكثر من 40مليون جنيه بحجة توظيفهم فى تجارة الأجهزة الطبية مقابل فائدة شهرية تتراوح بين 30 – 40%، وقام بتوقيع شيكات وإيصالات امانة بدون ارصده، إلا ان المتهم لم يفي بوعوده ورفض رد المبالغ  لأصحابها.
مستريح جديد بالمحلة (1)
 
 
كانت بلاغات قد تعددت أمام ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بقيام المتهم المذكور بالنصب على مواطنين، والاستيلاء على أموالهم بعد أن أوهم ضحاياه بتوظيف مدخراتهم فى تجارة الأجهزة والمعدات الطبية، مقابل فائدة شهرية، إلا أنه لم يف بوعوده، ورفض رد المبالغ المالية لضحاياه.
 
مستريح جديد بالمحلة (2)
 
 
وعقب تقنيين الإجراءات تم إعداد مأمورية مشتركة لضباط مباحث قسم ثان المحلة وفرع البحث الجنائي بالمحلة، وتم ضبط المتهم وتبين أنه صادر ضده 48حكما حضوريا وغيابيا فى قضايا نصب بإجمالي 14سنة سجن.
 
مستريح جديد بالمحلة (3)
 
وتبين من التحريات أن المتهم قام بالنصب على 8 أشخاص بينهم رجل وسيدة من طنطا، وشخص من برج العرب بالإسكندرية، و5 أشخاص من المحلة فى مبلغ 3ملايين و400 ألف جنيه، وبعرضه على محمود الحاكم رئيس نيابة ثان المحلة أمر بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة تحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع.
 
 

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