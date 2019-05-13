video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سعد الحريرى عن الهجوم على السفن الإماراتية: اعتداء مرفوض على دولة شقيقة

الإثنين، 13 مايو 2019 12:25 م
سعد الحريرى عن الهجوم على السفن الإماراتية: اعتداء مرفوض على دولة شقيقة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أدان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أعمال التخريب الإرهابية التى تعرضت لها بواخر شحن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا أنها تمثل تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة فى أحد أهم المعابر المائية فى العالم.

وقال الحريرى – فى تصريح له اليوم – إن هذه الأعمال تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، إضافة إلى كونها اعتداء مباشر على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربى المشترك.

 

وأكد الحريرى تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول الشقيقة فى الخليج العربي.

 

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، قد أعلنت أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت أمس الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية للدولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفن البترول فى مرمى نيران الفوضى.. الإمارات والسعودية تعلنان تعرض 6 سفن لأعمال تخريب فى المياه الإقليمية.. الرياض تحذر من المساس بحرية الملاحة حول العالم.. والعالم العربى يطالب بضمانات دولية لتلافى التكرار

البرلمان العربى يُدين استهداف 4 سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات

الجامعة العربية تدين تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

إيران تدعو إلى التحقيق فى حوادث تعرضت لها سفن قرب الإمارات

السعودية تعلن استهداف ناقلتى نفط فى مياه الإمارات

مجلس التعاون الخليجى يستنكر تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

البحرين تدين الأعمال التخريبية لـ4 سفن فى المياه الاقتصادية للإمارات

مصر تدين بأشد العبارات تعرض سفن لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للإمارات

الإمارات: تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية

لبنان

سعد الحريرى

الامارات

اخبار الامارات

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

اخبار اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة