روسيا تنفى محاولة شراء الغاز المسيل للدموع فى مالطا لإرساله لفنزويلا

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نفت موسكو ما تردد فى بعض وسائل الإعلام بشأن محاولات شراء روسيا للغاز المسيل للدموع فى مالطا لإرساله إلى فنزويلا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن البعثة الدبلوماسية الروسية لدى مالطا تعمل وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الروس لا يشاركون فى أية عمليات خاصة أو سرية.



وأضاف البيان أن الصحفيين المالطيين بدون التحقق من صحة الأنباء استنسخوا على نطاق واسع افتراءات زملائهم الأميركيين واستشهدوا بتصريحات شخصية لمصدر حكومى مالطى مجهول الهوية يزعم محاولة شراء روسيا للغاز المسيل للدموع فى مالطا بهدف إرساله للحكومة الفنزويلية.



ووصفت الخارجية الروسية، فى بيانها، مثل هذه المعلومات بالخاطئة، مشيرة إلى أن مثل هذه المعلومات ما هى إلا صدى للهستيريا المناهضة لروسيا ولا تخدم الصداقة الروسية المالطية. وكانت وسائل إعلام فى مالطا قد نقلت فى أبريل الماضى عن بوابة "بازفيد نيوز" الأميركية أن روسيا كانت تحاول شراء الغاز المسيل للدموع وأجهزة حماية الأفراد فى مالطا لإرسالها إلى فنزويلا على متن سفينة حربية.