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رئيس جامعة بنى سويف: أطقم طبية وسيارات إسعاف دائمة بامتحانات نهاية العام

الإثنين، 13 مايو 2019 09:00 ص
رئيس جامعة بنى سويف: أطقم طبية وسيارات إسعاف دائمة بامتحانات نهاية العام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
كتب وائل ربيعى
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شدد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، على الالتزام بوجود الأطقم الطبية المجهزة بكل أدوات الكشف والإسعافات الطبية، وتواجد سيارات الإسعاف بصفة دائمة لنقل الحالات المرضية للمستشفيات الجامعية عند الحاجة لذلك.

وأضاف حسن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الكليات أنهت كل استعداداتها لامتحانات نهاية العام التى من المقرر أن تنطلق يوم 19 مايو الجارى، موجها بضرورة توفير جودة التهوية وتوفير الهدوء المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات، وكذلك التطبيق الصارم لقانون تنظيم الجامعات فى مواجهة اى محاولات غش أو خروج عن النظام.


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امتحانات نهاية العام

جامعة بنى سويف

منصور حسن

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