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رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار الإسكان الاجتماعى بشمال سيناء مشروعات قومية

الإثنين، 13 مايو 2019 03:03 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار الإسكان الاجتماعى بشمال سيناء مشروعات قومية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار مشروع الإسكان الاجتماعى بحى السبيل – مركز العريش بمحافظة شمال سيناء من المشروعات القومية، واعتبار مشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.

 

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وكذا الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفرواسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس بنظام الساعات المعتمدة.

 

 


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