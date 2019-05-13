video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير: تأثر البورصة المصرية سلباً بهبوط البورصات العربية بجلسة الاثنين

الإثنين، 13 مايو 2019 11:00 م
خبير: تأثر البورصة المصرية سلباً بهبوط البورصات العربية بجلسة الاثنين إيهاب سعيد خبير سوق المال
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
قال إيهاب سعيد خبير سوق المال، إن البورصة المصرية تأثرت سلباً بالأحداث فى المنطقة العربية، وواصلت تحقيق خسائرها، منوها إلى أن عدم ارتباط سوق المال المصرى بالبورصات العربية خلال صعود الأخير بسبب المشاكل الداخلية مثل ضريبة الدمغة وتأخر برنامج الطروحات الحكومية.
 
وتوقع سعيد، لـ"اليوم السابع"، أن سوق المال فى انتظار تكوين قاع أعلى من مستوى 12000 نقطة خلال الشهرين المقبلين، وربط الارتداد بحل المشاكل العالقة فى السوق على رأسها شركة جلوبال تليكوم.
 
حققت بورصات الخليج، خسائر حادة خلال جلسة اليوم الاثنين، بسبب مبيعات المستثمرين لتخوفهم من تصاعد الأوضاع بعد العمليات التخريبية التى استهدفت سفنا تجارية إماراتية فى خليج عمان.
 
 وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، عن تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة فى خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات صباح أمس الأحد.
 
وعلى ذات الصعيد، كشف وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، عن تفاصيل تعرض ناقلتى نفط سعوديتين لهجوم تخريبى، فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تقلص خسائرها بختام التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية

التوتر فى الخليج يقود البورصات العربية إلى المنطقة الحمراء بجلسة الاثنين

تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والعقار

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

البورصة

البورصه

البورصة المصرية

بورصات الخليج

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة