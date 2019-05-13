خبير: تأثر البورصة المصرية سلباً بهبوط البورصات العربية بجلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

قال إيهاب سعيد خبير سوق المال، إن البورصة المصرية تأثرت سلباً بالأحداث فى المنطقة العربية، وواصلت تحقيق خسائرها، منوها إلى أن عدم ارتباط سوق المال المصرى بالبورصات العربية خلال صعود الأخير بسبب المشاكل الداخلية مثل ضريبة الدمغة وتأخر برنامج الطروحات الحكومية.

وتوقع سعيد، لـ"اليوم السابع"، أن سوق المال فى انتظار تكوين قاع أعلى من مستوى 12000 نقطة خلال الشهرين المقبلين، وربط الارتداد بحل المشاكل العالقة فى السوق على رأسها شركة جلوبال تليكوم.

حققت بورصات الخليج، خسائر حادة خلال جلسة اليوم الاثنين، بسبب مبيعات المستثمرين لتخوفهم من تصاعد الأوضاع بعد العمليات التخريبية التى استهدفت سفنا تجارية إماراتية فى خليج عمان.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، عن تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة فى خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات صباح أمس الأحد.

وعلى ذات الصعيد، كشف وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، عن تفاصيل تعرض ناقلتى نفط سعوديتين لهجوم تخريبى، فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات.