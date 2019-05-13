حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة هواتف المحمول بالحدائق

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة هواتف المحمول .

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة، عدة بلاغات تفيد بسرقة هواتفهم المحمولة وأغراضهم الشخصية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أنهم كلا من"جميل.و"، و"حامد.ع" عاطلين وتم ضبطهم واعترف المتهمان بارتكابهم وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب التغفيل.

وتمكنوا من سرقة 6 هواتف محمولة وبيعها لدى "محمد.م" سئ النية، وجارى ضبطه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.