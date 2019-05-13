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حبس المتهم بقتل والدته بسبب خلافات بينهما بالكوم الأخضر

الإثنين، 13 مايو 2019 01:43 م
حبس المتهم بقتل والدته بسبب خلافات بينهما بالكوم الأخضر حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل فى العقد الرابع من عمره متهم بقتل والدته بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

 
وكانت النيابة أمرت بتشريح جثمان المجنى عليها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول وفاتها، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها التى أودت بحياتها.
 
 
وتسلمت النيابة نتائج تفريغ كاميرات المراقبة والتى أظهرت اعتداء المتهم على والدته بسلاح أبيض (سكين) مشدد لها عدة طعنات نافذة. أودت بحياتها.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يغيظ بمقتل ربة منزل على يد ابنها بمنطقة الكوم الأخضر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وألقت القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

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