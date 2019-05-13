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جامعة عين شمس تؤمن على منشآتها وتبدأ بالمدن الجامعية

الإثنين، 13 مايو 2019 01:12 م
جامعة عين شمس تؤمن على منشآتها وتبدأ بالمدن الجامعية جامعة عين شمس تؤمن على منشآتها وتبدأ بالمدن الجامعية
كتب محمود راغب
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وقع الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، مع إحدى شركات التأمين، بروتوكول تعاون مشترك فى مجال خدمات الوساطة التأمينية، بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث .

وشهد التوقيع  سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والدكتورة هبه شاهين مدير المركز الإعلامى وممثلين عن الشركة.

وفي كلمته أكد الدكتور عبد الوهاب عزت، حرص الجامعة على التأمين على أصولها ومنشآتها الجامعية، خاصة فى ظل إمكانياتها الإنشائية الضخمة و ضخامة أعداد طلابها والذين يصل عددهم إلى 200 ألف طالب فى مرحلتي البكالوريوس و الليسانس و 35 ألف طالب فى مرحلة الدراسات العليا و 30 ألف طالب تعليم إلكتروني، هذا إلى جانب ضخامة أعداد أعضاء هيئة التدريس و الإداريين و العاملين، وهو ما استلزم أن تتجه الجامعة نحو تطبيق ميزة التأمين.

وأشار سمير عبد الناصر إلى أن جامعة عين شمس من أوائل الجامعات الحكومية التى اتجهت نحو تطبيق فكرة التأمين انطلاقاً من سياسة الجامعة في الحفاظ على منشآتها ، لافتاً إلى أن عملية التأمين ستتم على مراحل متتابعة تبدأ بالتأمين على المدن الجامعية و المباني الخاصة بالتغذية ، يليها التأمين على المنشآت و المبانى التعليمية والمعامل بمختلف الكليات والمعاهد ، وتنتهى بالتأمين على المبانى الإدارية.

 


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