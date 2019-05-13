جامعة العريش تعلن بدء بيع الدواجن للجمهور بسعر مخفض غدا

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة ستبدأ من غدا، الثلاثاء، طرح الدواجن من إنتاج مزارع الجامعة للجمهور بسعر مخفض.

وأوضح رئيس جامعة العريش، أن البيع سيتم فى مزرعة الجامعة بالمرحلة الرابعة بالعريش، وبأسعار اقل من سعر السوق .

وأضاف أنه محظور البيع للتجار، وجارى تجهيز منافذ بيع فى وسط مدينة العريش، وحى ضاحية السلام، وخلال فترة قادمة سيتم طرح إنتاج الجامعة من الأسماك للبيع .

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه بعد الاجتماع الأخير اليوم، المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وقادة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، تقرر عقد امتحان الصف الأول الثانوى، لمحافظة شمال سيناء ورقيًا بنظام البوكليت ما عدا طلاب مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى، الثانوية العسكرية، بنين سيؤدون الامتحان إلكترونيًا عن طريق التابلت.

وأوضح البيان أن المطلوب من الطلبة ضرورة اصطحاب الطلاب، للتابلت بداية من الغد الثلاثاء، لربطه بشبكة الواى فاى، بالمدرسة، و شحن شريحة we ، احتياطيًا ، والتأكد من صلاحيتها من خلال تجربتها، وأى عطل موجود بالتابلت سيُعتبر الطالب متغيب عن الإمتحان لذا يجب التواصل فورًا بالمدرسة لحل أي مشكلة، والتنبيه مشددًا بعدم اصطحاب الموبيل داخل اللجنة وإلا سيُعتبر الإمتحان لاغي، ويُحظر خروج الطالب من اللجنة إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للإجابة، وتم تسجيل أسماء الطلاب الذين تجاوزا بالألفاظ فى امتحان شهر مارس الماضي وسيتم فصلهم إذا تكرر هذا الفعل.