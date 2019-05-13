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الإثنين، 13 مايو 2019 05:26 م
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توريد 193 ألفا و885 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ والوادى الجديد

الإثنين، 13 مايو 2019 03:51 م
توريد 193 ألفا و885 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ والوادى الجديد أجولة قمح - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أنه تم توريد 73 ألفا و8855 طن و731 كيلو من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019م بدايةً من 15 أبريل الجارى، حتى الآن من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين "صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق"، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفر الشيخ والبنك الزراعى المصرى.

وأضاف محافظ كفر الشيح، أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت "655 جنيها للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، و670جنيها للإردب 150كيلو، درجة نقاوة 23 قيراط، 658 جنيهاً، للإردب 150 كيلو، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22٪.

كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، خلال بيان لها اليوم، عن توريد 120014 طن قمح منذ بدء حصاد المحصول وحتى اليوم.

وأكد معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، أنه جرى توريد 97058 طن قمح خارج المحافظة، وذلك لصوامع ومطاحن مصر الوسطى ومحافظات أخرى، بينما جرى توريد 22955 طن من لمحصول لشون وصوامع داخل المحافظة.

وأوضح معاذ، أن التوريد داخل المحافظة يجرى فى شون "الفرافرة - غرب الموهوب - موط - بلاط - باريس- مصر الوسطى بالخارجة"، وصومعة الخارجة، وصومعة شرق العوينات.


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