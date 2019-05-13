تفريغ 5900 طن رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين 25 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينة حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة MILLAC، وجنسيتها كومورس ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 7 متر، وذلك لتفريغ 5900 طن رخام بالميناء، وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.