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تفريغ 5900 طن رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين، 13 مايو 2019 12:48 م
تفريغ 5900 طن رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - صورة أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين 25 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينة حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن. 
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة  MILLAC، وجنسيتها كومورس ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 7 متر، وذلك لتفريغ 5900 طن رخام بالميناء، وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.
 
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
 

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