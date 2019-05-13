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تعرف على نسب تنفيذ المشروعات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة

الإثنين، 13 مايو 2019 06:00 ص
تعرف على نسب تنفيذ المشروعات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة المنصورة الجديدة
كتب أحمد حسن
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قال المهندس محمد رجب، المشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنه جارى تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بـ"سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 79 %، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة (468 عمارة) بـ"JANNA"، وبلغت نسبة الإنجاز 55 %.

وأضاف أنه يجرى تنفيذ عدد 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة التنفيذ 17 %.

وأشار المهندس محمد رجب، المشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه تم عمل الجسات واعتماد الخوازيق لتنفيذ برجين، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة (58 عمارة) ذات طابع ساحلى، وبلغت نسبة تنفيذها 17 %، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى، وبلغت نسبة التنفيذ 10 %، و8 أسواق تجارية، وتخطت نسبة تنفيذها 40 %، ومركز طبى، وبلغت نسبة تنفيذه 18 %، موضحاً أنه جارٍ الإعداد للبدء فى تنفيذ كلية القانون الدولى، وكلية العلوم الهندسية بجامعة المنصورة، والتى تبلغ مساحتها 67 فداناً جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 متراً من المرحلة الأولى، وتضم الجامعة (كليات: القانون الدولى، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض).

وأضاف: جارٍ تنفيذ أعمال المرافق، حيث بلغت نسبة تنفيذ الطرق (80 % للفرمة الترابية – 10 % لطبقة الأساس)، وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الصرف الصحى 30 %، وشبكات صرف الأمطار 20 %، موضحاً أن المساحة الإجمالية للمدينة 6270 فداناً، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى الجارى تنفيذ المشروعات بها حالياً 2063 فداناً.

 


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