تعرف على كوبرى أسوان الجديد البديل لـ"الخزان" فى 8 معلومات

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد عن كوبرى أسوان الجديد الجارى إنشاءه لخدمة حركة النقل الموجودة حاليا على كوبرى خزان أسوان القديم.

1ـ سيكون بديلا لكوبرى خزان أسوان الحالى.

2ـ سيتم نقل حركة النقل الموجودة على كوبرى خزان أسوان القديم إليه.

3ـ الكوبرى الجديد يأتى بعدما أوصت الدراسات بوقف حركة النقل على كوبرى خزان أسوان القديم بداية من 2021.

4ـ تكلفة المشروع تصل إلى 2 مليار جنيه.

5ـ المحور الجديد سيربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برانيس حتــى طريق القاهــرة – أسـوان الصحـراوى الغربى عابـرا نهـــــر النيــل وطريق القاهرة – أسوان الزراعى الغربى والربط على طريـق أسوان / أبو سمبل.

6ـ يبلغ طوله 4.5كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارة فى كل اتجاه.

7ـ الجزء الذي سيعلو النيل سيبلغ طوله 320 متر وسيكون معلق بدون خوازيق بالمياه "ملجم".

8ـ تم البدء فى إنشائه فى فبراير الماضى.