تشكيل لجنة لاختيار القيادات بهيئة السلع التموينية

كتب مدحت وهبة

أصدرت الحكومة قرار رقم 85 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة دائمة بالهيئة العامة للسلع التموينية للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة والعالية ودرجة مدير عام ، والإدارة الإشرافية برئاسة الوزير .

وتضمن القرار الأعضاء الأساسيين باللجنة وهم الدكتور فريد أحمد عبدالعالي، أستاذ بمركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي ، والدكتور إبراهيم محمد أمين معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والدكتورة رغد أحمد صفوت مستشار رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي ، وأحمد يوسف منصور نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ، المستشار وسام محمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة ، وأحمد عمرو يوسف رئيس الإدارة المركزية للاستلام والتوزيع .

وتضمن القرار أن تضم العضوية الاحتياطية كلا من وليد عوض علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ، ومحمد مصطفي الوكيل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب النائب ، وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة وهم الدكتورة عزة عمر حسن الفندري رئيس معهد التخطيط القومي سابقا ، نعماني نصر نعماني مستشار الوزير للشئون الاقتصادية والتجارية بالهيئة .

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يدعي العضو الاحتياطي للجنة في حالة تغيب أحد الأعضاء الأساسيين، بينما نصت المادة الثالثة على أن تختص اللجنة بالنظر في الترشيح والاختيار، والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة من الدرجة الممتازة والعالية ودرجة مدير عام والإدارة الاشرافية بالهيئة العامة للسلع التموينية .