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الإثنين، 13 مايو 2019 11:50 م
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ترامب مثنياً على رئيس وزراء المجر: انت تحظى بالاحترام فى جميع أنحاء أوروبا

الإثنين، 13 مايو 2019 11:00 م
ترامب مثنياً على رئيس وزراء المجر: انت تحظى بالاحترام فى جميع أنحاء أوروبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
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استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الأثنين، في البيت الأبيض  فيكتور أوربان، قائلاً إن الأخير يحظى بـ"الاحترام في جميع أنحاء أوروبا".

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن ترامب وأوربان عقدا محادثات حول التطورات المتعلقة بحلف شمال الأطلنطي "الناتو" والعلاقات التجارية، وذلك قبل أسبوعين من انطلاق الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي من المتوقع أن تظهر مدى شعبية الأحزاب اليمنية.

وأوضحت القناة أن الرئيس الأمريكي أعجب بموقف رئيس الوزراء المجري المعادي للهجرة حيث امتدح ترامب أوربان قائلاً "انت تحظى بالاحترام في جميع أنحاء أوروبا، تقريباً مثلي مثير للجدل، إلا أن ذلك جيد".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى سياسات أوربان قائلاً "لقد قمت بدور جيد وحفظت أمن دولتك".


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