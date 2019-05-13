ترامب: إذا أقدم الإيرانيون على شئ سيكون خطأ فادحا

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "سنرى ما سيحدث مع إيران وإذا أقدموا على أى شىء فسيكون خطأ فادحا".

وفى السياق نفسه، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع مسؤولى حلف شمال الأطلسى على معلومات تتعلق بالتهديدات الإيرانية خلال اجتماع عقد فى بروكسل عقب زيارة إلى موسكو.

وقال بريان هوك الممثل الخاص بشأن إيران "إيران تمثل تهديدا متصاعدا، وبدا أن هذه زيارة في توقيت مناسب وهو في طريقه لسوتشي.

"الوزير كان يريد إطلاعهم على بعض التفاصيل وراء ما نقوله في العلن. نعتقد أنه يجب على إيران أن تجرب المحادثات بدلا من التهديدات. كان اختيارهم سيئا بالتركيز على التهديدات".