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الإثنين، 13 مايو 2019 04:04 م
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تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والعقار

الإثنين، 13 مايو 2019 02:42 م
تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والعقار بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 5 قطاعات.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% خاسراً 59.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5632.49 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.37% خاسراً 84.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6078.86 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 8.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4770.46 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 126.7 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون دينار كويتى عبر 5830 صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.44%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.89%، ثم الخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.23%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.0.09%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.
 
وجاء سهم "سنرجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 16.90%، تليه أموال بنسبة 10%، ثم مواشى بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "مراكز" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19.60% ثم أرجان بنسبة 9.77%، ثم عربى قابضة بنسبة 9.64%
 

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