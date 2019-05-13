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تراجع الاسواق العالمية وسط ترقب لرد الصين على التعريفات الأمريكية

الإثنين، 13 مايو 2019 12:19 م
تراجع الاسواق العالمية وسط ترقب لرد الصين على التعريفات الأمريكية دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الأسواق العالمية شهدت تراجعا، اليوم الإثنين، حيث ينتظر المستثمرون  كيفية الرد الصينى على تصعيد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، للحرب التجارية.
 
 
 
وأوضحت أن الأسهم الصينية أغلقت منخفضة أكثر من 1%، فى حين سجلت بقية المنطقة انخفاضات مماثلة؛ وفتحت الأسواق الأوروبية على أنخفاضا أيضا، فيما أشارت التوقعات المستقبلية التى تتتبع أداء وول ستريت إلى أن الأسهم فى الولايات المتحدة ستفتح منخفضة أيضًا.
 
 
 
وتراجعت العملة الصينية "الرنمينبي" مقابل الدولار الأمريكى، يأتى ذلك فى أعقاب إعلان الرئيس ترامب، رفع التعريفة  الأمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، الجمعة، إذ انتهت المحادثات بين مسئولى الولايات المتحدة والصين فى واشنطن، حيث لا يزال الجانبان متباعدين بشأن عدد من القضايا.
 
 
 
وتراجعت الأسواق فى الولايات المتحدة فى ذلك اليوم ثم ارتفعت بعض الشئ على أمل أن تنتهى الحرب التجارية قريبًا دون حدوث الكثير من الاضطرابات. ومع ذلك تقول نيويورك تايمز إن توقيت هذه الغاية لا يزال غامضا.
 
 
 
وكررت الصين موقفها المتحدى لترامب، حيث قال قنج شوانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، مساء الأحد، إن بكين لن تنحنى أمام الضغوط الأجنبية وأن الرد سيأتى، ومن المقرر أن يصدر المسؤولون الأمريكيون، اليوم الاثنين، تفاصيل عن التعريفات الجمركية الأعلى، والتى قد تعطي الصين المعلومات التى تحتاجها للرد.
 
 
 
 

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