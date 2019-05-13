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تحريات لكشف غموض العثور على جثة شخص بالدقى

الإثنين، 13 مايو 2019 04:04 ص
تحريات لكشف غموض العثور على جثة شخص بالدقى جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالقرب من ميدان الدقى، مصابا بطعنة نافذة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالقرب من ميدان الدقى.

انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائد حسام العباسى إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه فارق الحياة نتيجة تلقيه طعنة نافذة بسلاح أبيض.

وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.


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