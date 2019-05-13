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الإثنين، 13 مايو 2019 11:51 م
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بوتين: العلاقات بين روسيا والصين تتطور بنجاح

الإثنين، 13 مايو 2019 10:24 م
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين تتطور بنجاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العلاقات بين روسيا والصين تتطور بنجاح، مؤكدا أن مبادرة "حزام واحد طريق واحد" الصينية مثمرة وموضوعية.

 

وقال بوتين - في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يى وفق ما نقله وكالة أنباء "انترافاكس" الروسية اليوم الإثنين - "إن روسيا تعتبر مبادرة "حزام واحد - طريق واحد"، مثمرة للغاية ومثيرة للاهتمام وكبيرة. هذه المحادثات التي تجري بين الصين ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي هى بالتأكيد أحد جوانب تطبيق تلك الأفكار التي ناقشناها في بكين".

 

وأعرب بوتين عن أمله في أن تقدم روسيا والصين مساهمة كبيرة وملموسة في تنفيذ هذه الخطط كجزء من العلاقات الثنائية.

 

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فهى تتطور بنجاح".

 

من جهة أخرى، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في الجلسة العامة الأولى للمجلس الروسي - الياباني إن روسيا واليابان بحاجة إلى تطوير التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن صيغ تفاعل غير قياسية.

 

وأضافت ماتفيينكو في الجلسة التي عقدت في موسكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية - "يمكن أن تلعب العلاقات الإقليمية دورًا رئيسيًا في تعزيز التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة".

 

 


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