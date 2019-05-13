بعثة الأمم المتحدة تحقق فى معلومات عن مقتل مدنيين جراء غارات أمريكية فى أفغانستان

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان "يوناما"، اليوم الاثنين، أنها تحقق في معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين جراء غارات أمريكية استهدفت منشآت قيل إنها تستخدم لتصنيع المخدرات في غرب أفغانستان.

وقالت "يوناما" - في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الإخبارية - إنها تحقق في مزاعم تفيد بسقوط ضحايا مدنيين جراء عمليات جوية نفذتها القوات الدولية في ولايتي فرح ونيمروز ضد منشآت يعتقد أنها تستخدم لتصنيع المخدرات.

وأضافت البعثة أنه يصعب الوصول إلى المواقع وأن هناك صعوبات عدة تعيق التحقق من تعرض مدنيين لأذى جراء العمليات الجوية التي نفذتها القوات الدولية.

من جانبها، رفضت بعثة حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الإدلاء بأي تعليق.