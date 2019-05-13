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الإثنين، 13 مايو 2019 12:57 م
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بتكوين تتماسك فوق 7 آلاف دولار بعد تسجيل ذروة 9 أشهر

الإثنين، 13 مايو 2019 11:47 ص
بتكوين تتماسك فوق 7 آلاف دولار بعد تسجيل ذروة 9 أشهر البتكوين
(رويترز)
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حومت بتكوين فوق سبعة آلاف دولار اليوم الاثنين، لتظل قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، مع اشتداد زخم موجة صعود 2019 للعملة المشفرة الأكبر في العالم.

وزادت بتكوين 1.1% في أحدث معاملة لها إلى 7056 دولارا على بورصة بتستامب بعد صعودها 14% يوم السبت - في ثاني أضخم قفزة يومية لها هذا العام - إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أغسطس وقال المحللون والمتعاملون إن التحرك الضخم مطلع الأسبوع ليس ناتجا فيما يبدو عن أي عامل أخبار فوري.

وقال ديفيد توماس، من جلوبال روك للوساطة في العملات المشفرة في لندن، إن اختراق مستوى الدعم المهم عند ستة آلاف دولار الأسبوع الماضي غذى اهتمام المستثمرين.

وقال متعاملون آخرون في السوق إن المعنويات تدعم أيضا من فرضية متانة بتكوين في أعقاب سرقة 40 مليون دولار من بورصة بينانس الرئيسية، وفي السابق، شهدت أسواق العملات المشفرة انحدارات عقب اختراقات أمنية كبيرة.

وزادت قيمة بتكوين لنحو مثليها هذا العام، مما يسلط الضوء على التقلب الشديد في العملة بعد أداء بالغ السوء في 2018 عندما فقدت نحو ثلاثة أرباع قيمتها وسط تشديد للوائح التنظيمية في أنحاء العالم.

 


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