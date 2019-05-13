انطلاق المهرجان البوذى الشعبى احتفالا بذكرى ميلاد بوذا

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

انطلقت، اليوم الاثنين، فاعليات المهرجان البوذى الشعبى احتفالا بذكرى ميلاد بوذا فى فيتنام، حيث يقوم البوذيون بقضاء هذا اليوم فى المعابد حتى تغرب الشمس.

ويعرف هذا اليوم بالمسيرات التى تزينها الفوانيس، بينما يحرص المشاركون على الاستماع إلى الخطب من قبل الرهبان البوذيين