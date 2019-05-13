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الإثنين، 13 مايو 2019 07:20 م
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انطلاق المهرجان البوذى الشعبى احتفالا بذكرى ميلاد بوذا

الإثنين، 13 مايو 2019 06:57 م
انطلاق المهرجان البوذى الشعبى احتفالا بذكرى ميلاد بوذا
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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انطلقت، اليوم الاثنين، فاعليات المهرجان البوذى الشعبى احتفالا بذكرى ميلاد بوذا فى فيتنام، حيث يقوم البوذيون بقضاء هذا اليوم فى المعابد حتى تغرب الشمس.

ويعرف هذا اليوم بالمسيرات التى تزينها الفوانيس، بينما يحرص المشاركون على الاستماع إلى الخطب من قبل الرهبان البوذيين

المهرجان الشعبى البوذى (1)
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى (2)
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى (3)
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى (4)
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى (5)
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى (6)
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى (7)
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى (8)
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى (9)
المهرجان الشعبى البوذى

 


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بوذا

ذكرى ميلاد بوذى

فيساك داى

المهرجان البوذى الشعبى

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