انطلاق المهرجان البوذى الشعبى احتفالا بذكرى ميلاد بوذا

انطلقت، اليوم الاثنين، فاعليات المهرجان البوذى الشعبى احتفالا بذكرى ميلاد بوذا فى فيتنام، حيث يقوم البوذيون بقضاء هذا اليوم فى المعابد حتى تغرب الشمس.
ويعرف هذا اليوم بالمسيرات التى تزينها الفوانيس، بينما يحرص المشاركون على الاستماع إلى الخطب من قبل الرهبان البوذيين
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى
المهرجان الشعبى البوذى
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