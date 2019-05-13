video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 04:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة تأمر بتشريح جثة كاهن كنيسة شبرا الخيمة المقتول على يد خادمه

الإثنين، 13 مايو 2019 03:37 م
النيابة تأمر بتشريح جثة كاهن كنيسة شبرا الخيمة المقتول على يد خادمه الكاهن مقار سعد
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

أمر زياد الباسل وكيل اول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بإحالة جثة الكاهن "مقار سعد" للطب الشرعى وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

 

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد مقتل قسيس على يد خادمه بكنيسة مار مرقس بشارع الوحدة العربية دائرة القسم، وانتقل على الفور اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والتحريات وجود جثة قسيس بالكنيسة به 3 طلقات نارية، وأن وراء ارتكاب الواقعة خادم القس، حيث دخل عليه حجرته وأطلق عليه الرصاص، وألقى القبض على المتهم وجار مناقشته ونقل جثة المجنى عليه للمستشفى

 

وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن سبب مقتل القس مقار سعد راعى كنيسة مار مرقس، هو أن المجنى عليه وعد المتهم بمساعدته فى زواج بناته، حيث إن لديه 9 فتيات، ثم خلف وعده معه، وأثناء معاتبته له نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق إثرها 3 أعيرة نارية تجاه المجنى عليه فسقط قتيلا.

 

وأكد شهود عيان، أن الكاهن والحارس كانا يجلسان قبيل الواقعة بحوالى ساعة، ولم يكن هناك أى بادرة للغدر به، إلا أن الجميع فوجئوا بأنه أطلق النار على الكاهن بعد حوالى ساعة.

 

وقالت مصادر أمنية، إن السلاح المستخدم فى الجريمة غير مرخص، وأن المتهم أطلق منه 3 رصاصات على المجنى عليه فى غرفة الأخير بالكنيسة، مؤكدا إلقاء القبض على "الفرَّاش"، وبدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة فى الحادث فور إخطارها بوقوعه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل مقتل كاهن كنيسة مار مرقس على يد خادمه فى شبرا الخيمة.. التحريات: القس مقار وعده بمساعدته فى جهاز بناته ولم ينفذ.. القاتل أطلق عليه 3 أعيرة نارية من سلاح غير مرخص فسقط قتيلا.. والخادم يسلم نفسه للأمن

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لضحايا توربينى شبرا الخيمة

نيابة شبرا الخيمة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل سائق لخلافات زوجية

كنيسه مار مرقس

الكاهن مقار سعد

مقتل الكاهن مقار سعد

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة