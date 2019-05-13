النيابة تأمر بتشريح جثة كاهن كنيسة شبرا الخيمة المقتول على يد خادمه

القليوبية نيفين طه

أمر زياد الباسل وكيل اول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بإحالة جثة الكاهن "مقار سعد" للطب الشرعى وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد مقتل قسيس على يد خادمه بكنيسة مار مرقس بشارع الوحدة العربية دائرة القسم، وانتقل على الفور اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والتحريات وجود جثة قسيس بالكنيسة به 3 طلقات نارية، وأن وراء ارتكاب الواقعة خادم القس، حيث دخل عليه حجرته وأطلق عليه الرصاص، وألقى القبض على المتهم وجار مناقشته ونقل جثة المجنى عليه للمستشفى.

وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن سبب مقتل القس مقار سعد راعى كنيسة مار مرقس، هو أن المجنى عليه وعد المتهم بمساعدته فى زواج بناته، حيث إن لديه 9 فتيات، ثم خلف وعده معه، وأثناء معاتبته له نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق إثرها 3 أعيرة نارية تجاه المجنى عليه فسقط قتيلا.

وأكد شهود عيان، أن الكاهن والحارس كانا يجلسان قبيل الواقعة بحوالى ساعة، ولم يكن هناك أى بادرة للغدر به، إلا أن الجميع فوجئوا بأنه أطلق النار على الكاهن بعد حوالى ساعة.

وقالت مصادر أمنية، إن السلاح المستخدم فى الجريمة غير مرخص، وأن المتهم أطلق منه 3 رصاصات على المجنى عليه فى غرفة الأخير بالكنيسة، مؤكدا إلقاء القبض على "الفرَّاش"، وبدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة فى الحادث فور إخطارها بوقوعه.