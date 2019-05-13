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المتهمون بسرقة هواتف المحمول: نبيعها بثمن بخس لتاجر بحدائق القبة

الإثنين، 13 مايو 2019 09:25 م
المتهمون بسرقة هواتف المحمول: نبيعها بثمن بخس لتاجر بحدائق القبة سرقة هاتف - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أدلى أفراد تشكيل عصابى، لسرقة هواتف المحمول من المواطنين، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قالا،  إن أحدهما يفتعل شيء لاشغال الضحية،  بينما ينتشل المتهم الآخر الهاتف من الضحية.

وأضافا المتهمين، أنهما يبيعان الهواتف المسروقة، لأحد التجار، بثمن بخس، فى حدائق القبة، وأن مالك المحل يعلم أنها مسروقة .

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، عدة بلاغات تفيد بسرقة هواتفهم المحمولة، وأغراضهم الشخصية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أنهم كلا من"جميل.و" ، و"حامد.ع" عاطلين وتم ضبطهم واعترف المتهمين بإرتكابهم وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب التغفيل.

وتمكنوا من سرقة 6 هواتف محمولة وبيعها لدى "محمد.م" سئ النية، وجارى ضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


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