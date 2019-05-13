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السيطرة على حريق بــ 3 أحواش بالبلينا سوهاج دون خسائر بالأرواح

الإثنين، 13 مايو 2019 10:58 ص
السيطرة على حريق بــ 3 أحواش بالبلينا سوهاج دون خسائر بالأرواح حريق - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بحوش مشيد بالطوب الأبيض وامتد إلى حوشين متجاورين، نتج عن الحريق نفوق رأس ماشية، وإصابة 2 رأس غنم.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بنشوب حريق بناحية قرية البورة دائرة مركز البلينا دون حدوث إصابات بشرية.

بالفحص تبين من خلال التحريات بنشوب الحريق بحوش بناحية البورة، دائرة مركز البلينا، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك "شاهين ف م" 45 سنة عامل، وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لحوشين مجاورين ملك كلاً من "احمد ص ى" 44 سنة عامل و"فهد ص ى" 39 سنة مزارع ويقيمان بذات الناحية، تم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات ".

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى من توصيلات عشوائية بحوش الأول، وأضافوا بنفوق رأس ماشية و"2" رأس أغنام واحتراق بعض المنقولات المنزلية، وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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