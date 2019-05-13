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السيطرة على حريق بالشركة الشرقية للطباعة بالعاشر من رمضان

الإثنين، 13 مايو 2019 11:49 م
السيطرة على حريق بالشركة الشرقية للطباعة بالعاشر من رمضان حريق - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بالشركة "الشرقية" للطباعة والتغليف بمنطقة "كير هاوس" بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

تلقى اللواء، إيهاب لمعى، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير الأمن لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بالشركة "الشرقية" للطباعة والتغليف بمنطقة "كير هاوس" بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران، دون خسائر بشرية، وتبين أن الشركة كان بها 120 عامل وردية واحدة، والنيران إلتهمت ماكينة إنتاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تشير المعاينة الأولية إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

 


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