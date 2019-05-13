السياحة تلتقى بوفد إعلامى من أكبر الصحف اليومية الإيطالية

كتبت امال رسلان

التقت وزارة السياحة بوفد إعلامى من ممثلى أكبر الصحف الإيطالية اليومية الأكثر مبيعا فى إيطاليا وهى Corriere della sera – Repubblica Stampa – Giornale – Libero – Verita – Sole 24 – Italia Oggi – Leggo " ، ووكالة الأنباء الايطالية الأولى ANSA ، والمجلة الاسبوعية الشهيرة Sorrisi e Canzoni.

وجاء ذلك عقب المؤتمر الذى أقامته الوزارة مساء السبت للإعلان عن إطلاق الموسم الجديد من سلسلة الأفلام الوثائقية التى أنتجتها مجموعة قنواتMediaSet الإيطالية، أكبر مجموعة بث إعلامى فى إيطاليا، عن أسرار الحضارة المصرية القديمة بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية.

وخلال اللقاء أكدت الوزارة على عمق العلاقات المصرية الإيطالية، مشيرة إلى قوة وعمق العلاقات بين البلدين، لافتة إلى وجود العديد من الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية الإيطالية فى مصر والعكس.

كما أشارت الوزارة إلى أنه لأول مرة تضع برنامج متكامل للإصلاح الهيكلي؛ مشيرة إلى برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضى لتطوير قطاع السياحة المصرية، والذى ترتكز أحد محاوره على الترويج والتنشيط السياحى لمصر بالخارج، لافتة إلى أن الهدف منه لا يقتصر على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وإنما تغيير الصورة الذهنية للعالم عن المقصد السياحى المصري.

كما أشارت إلى أن الاستراتيجية التى تنتهجها وزارة السياحة تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث آليات الترويج السياحى لمصر، مشيرة إلى أن آليات الترويج الحديثة أصبحت الآن تعتمد على الحكاية المكان والناس؛ مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق تجربة سياحية فريدة للسائح؛ لأن هذا هو ما أصبح يبحث عنه السائح أو المسافر؛ أن يعيش تجربة ويتواصل مع الناس فى الأماكن التى يزورها ويتعرف على ثقافتهم.

وأكدت الوزارة أنها تسعى لتقديم مصر صاحبة التاريخ والحضارة العريقة بصورة معاصرة للعالم؛ وذلك من خلال المزج بين الاصالة والحداثة، مشيرة إلى أن المتحف المصرى الكبير يعتبر نموذجا للمزج بين الاصالة والحداثة؛ حيث أنه يضم بين جنباته الآثار والكنوز مصرية العظيمة؛ وذلك فى مبنى مصمم بشكل حديث ومعاصر.

وخلال حديثها أشارت الوزارة إلى أن الاستقرار السياسى الذى تتمتع به الدولة المصرية ساهم فى ارتفاع الحركة السياحية الوافدة من كافة دول العالم وخاصة من إيطاليا؛ مشيرة إلى زيادة أعداد السائحين الايطاليين الوافدين إلى مصر خلال هذا العام بنسبة 40% عن العام الماضي.

وفى سؤال حول التعاون مع المذيع الايطالى الشهير روبرتو جاكوبو؛ أشارت الوزارة إلى أن تعاون الوزارة مع مجموعة قنوات Mediaset الإيطالية، ومع المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتنويع آليات الترويج، وتحديث آليات التسويق، وفتح نوافذ على العالم الخارجى عن طريق التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الأجنبية والتعاون مع أكبر وأهم القنوات التليفزيونية الدولية، مشيرة إلى أن المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى عالم الصورة والفيديو، كما أنه يعرض برنامجه بطريقة الاكتشاف ومعايشة التجربة داخل المعالم الأثرية المختلفة، مما يخلق رغبة لدى المشاهد لزيارة مصر ومعايشة التجربة السياحية بها.

كما اشارت الوزارة إلى أن السائح الإيطالى يهتم بالسياحة الشاطئية، لافتة إلى أنه من المتوقع بعد إذاعة حلقات الموسم الجديد من سلسلة الأفلام الوثائقية التى أنتجتها مجموعة قنواتMediaSet الإيطالية،- والتى تتحدث عن أسرار الحضارة المصرية القديمة- أن يتزايد اهتمام السائحين الايطاليين بالسياحة الثقافية المصرية.

وفى سؤال عن الإجراءات الأمنية التى اتخذتها الدولة المصرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من كل دول العالم؛ أكدت وزارة السياحة على أن المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC منح مصر هذا العام جائزة "الريادة الدولية فى السياحة"؛ وذلك تقديرا لجهود الدولة المصرية فى تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، ولتحسين الأوضاع الأمنية، والتى ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية، مؤكدة على أن الدولة المصرية تضع ملف الأمن على رأس أولوياتها، لافتة إلى أن الدولة تبذل المزيد من الجهود لتعزيز الأوضاع الأمنية والاستدامة فى الاستثمار فى البنية التحتية فى القطاع الأمني.

كما أشارت الوزارة إلى أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي؛ مشيرة إلى أنها تمثل ٢٠% من الناتج الإجمالى المحلي، كما أنها تساهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؛ لافتة إلى أن مضاعف التشغيل بالقطاع بنسبة 3:1؛ حيث إن كل فرصة عمل مباشرة يوفرها القطاع يقابلها ثلاثة فرص عمل غير مباشرة.