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السعودية تعلن استهداف ناقلتى نفط فى مياه الإمارات

الإثنين، 13 مايو 2019 05:41 ص
السعودية تعلن استهداف ناقلتى نفط فى مياه الإمارات خالد الفالح وزير الطاقة السعودى
وكالات الأنباء
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كشف وزير الطاقة السعودى، خالد الفالح، عن تعرض ناقلتى نفط سعوديتين لأعمال تخريبية ضمن السفن التى أعلنت الإمارات تضررها فى حدود مياهها الاقتصادية، الأحد، قرب إمارة الفجيرة.

قال الوزير السعودى فى بيان أوردته صحيفة "عكاظ"، صباح الاثنين: "فى تمام السادسة صباح الأحد تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبى وهما فى طريقهما لعبور الخليج العربى فى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات بالقرب من إمارة الفجيرة".

وأضاف "بينما كانت إحداهما فى طريقها للتحميل بالنفط السعودى من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية. لم ينجم عن هذا الهجوم ولله الحمد أى خسائر فى الأرواح أو تسرب للوقود فى حين نجم عنه أضرار بالغة فى هيكلى السفينتين".

وشجب الوزير "هذا الاعتداء الذى يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين فى أنحاء العالم كافة"، مؤكدًا «المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولى فى الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبا للآثار التى تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمى".

 


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