السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بالاتجار فى الحشيش

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "أ.ص" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض و محمد عمارة وهشام الدرندلى، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم "أ.ص"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدون تصريح و فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كان قد ورد بلاغا لقسم الموسكى، يفيد بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة البلاغ وتم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر على مخدر الحشيش، وتليفون محمول، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.