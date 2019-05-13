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الإثنين، 13 مايو 2019 03:37 ص
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"الخدمات البيطرية" تشن حملات مرورية على 479 مجزرا خلال رمضان

الإثنين، 13 مايو 2019 03:00 ص
"الخدمات البيطرية" تشن حملات مرورية على 479 مجزرا خلال رمضان مجزر
كتب عز النوبى
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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف الرقابة على مجازر اللحوم البالغة 479 مجزرا، لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال شهر رمضان المبارك، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل.

 وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه يتم عمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والبالغة 480 مجزر، والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطرى الكامل.

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أنه من بين الإجراءات المتبعة حاليا إلغاء الراحات والإجازات للأطباء البيطريين بالمجازر، وتدعيمهم بأطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ما قبل وخلال شهر رمضان المبارك، توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتكثيف المرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة، توفير وتأمين الاختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات .

وأوضح التقرير، التنسيق بين مديريات الطب البيطرى والجهات الامنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، التنسيق مع مباحث التموين وادارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الادمى لمكافحة الذبح خارج المجازر.


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