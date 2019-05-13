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الإثنين، 13 مايو 2019 02:30 م
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الجيش اليمنى يقتل 16 حوثيا ويأسر قيادى فى جبال حام بالجوف

الإثنين، 13 مايو 2019 02:04 م
الجيش اليمنى يقتل 16 حوثيا ويأسر قيادى فى جبال حام بالجوف الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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تصدت قوات الجيش اليمنى لهجوم شنته مليشيات الحوثى فى جبال حام بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل 16 حوثيا، وأسر قيادى يدعى أبوعلى المؤيد.

وذكرت مصادر يمنية- وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن القوات اليمنية تصدت لهجوم شنته المليشيات الانقلابية فى المحافظة، فضلا عن اشتباكات متقطعة فى سلسلة جبال مران.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من مخازن الأسلحة والألغام مختلفة الأحجام تم اغتنامها من المليشيات فى صعدة، مبينة أن مخزون الأسلحة لدى المليشيات كبيرة، لأنها نهبت كافة معسكرات الجيش اليمنى بعد الانقلاب، وعمليات الحصول عليها مستمرة.

 


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