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الجيش الليبى يعلن فشل محاولة التفاف المليشيات المسلحة على القوات فى طرابلس

الإثنين، 13 مايو 2019 06:13 م
الجيش الليبى يعلن فشل محاولة التفاف المليشيات المسلحة على القوات فى طرابلس الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة
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أفشل الجيش الوطنى الليبى، اليوم الاثنين، عملية التفاف على قواته خلف معسكر اليرموك فى ضواحى العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة فى المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبى، فى بيان صحفى، الاثنين، إن قوات الجيش الليبى أفشلت التفاف المليشيات الإرهابية، وألقت القبض على اثنين من المليشيات الإرهابية خلف معسكر اليرموك.

وأعلن الجيش الليبى ، مساء الأحد ، سقوط عشرات القتلى والجرحى فى غارة جوية دقيقة على تمركزات المليشيات المسلحة في طرابلس، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.


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