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التاريخ الأسود لـ"بى بى سى".. بدأ بالتحريض ضد مصر منذ خمسينيات القرن الماضى

الإثنين، 13 مايو 2019 05:30 ص
التاريخ الأسود لـ"بى بى سى".. بدأ بالتحريض ضد مصر منذ خمسينيات القرن الماضى بى بى سى
كتب أحمد عرفة
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أكد عبد الشكور عامر، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن تاريخ BBC وإسأتها لمصر وتشويه الحقائق وكم الكراهية الذى تكنه لمصر والمصريين، طويل ومنذ عقود وليس وليد الأحداث الجارية خاصة ما تلى أحداث ما يسمى بالربيع العربى.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أنه منذ الخمسينات وهيئة الإذاعة البريطانية تتعمد تزييف الحقائق فيما يخص الشأن المصرى وإهانة رموز وقادة الدولة المصرية كما فعلوا سابقا مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث وصفته حينها ال BBC وصفا لا يليق بزعيم ورئيس أكبر دولة عربية وإسلامية مما دفع الرئيس عبد الناصر للرد بنفسه عليها.

وتابع عبد الشكور عامر: بى بى سى لا يخفى دورها فى تحريض العالم ضد مصر منذ ثورة 1952 ودعمها لدول العدوان الثلاثي على مصر، ومؤخرا دعمها للجماعات المتطرفة حول العالم وتحريضها المستمر ضد حكومات وقادة الدول العربية والإسلامية من خلال إثارة الفتنة ونشر التقارير الكاذبة والمغايرة للحقيقة والمجافية للواقع وتحريض الشعوب العربية والإسلامية ضد حكامها بهدف تمزيق وحدتها وشق صفها وتعكير صفوها وتقسيمها إلى دويلات متناحرة ضعيفة عسكريا وسياسيا واقتصاديا كما فعلت فى السودان والعراق وسوريا واليمن وأفغانستان والصومال  فى التسعينات .

وأوضح الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن استهداف الـBBC ليس قاصرا على مصر وحدها ولكنه تعدى إلى دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات بهدف ابتزازها اقتصاديا وسياسيا لحساب الجماعات المتطرفة والتى تحمل  مخزونا من الكراهية ضد هذه الدول التى تواجه جماعات العنف والإرهاب محليا وعالميا.


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