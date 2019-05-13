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البورصة تقلص خسائرها بختام التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية

الإثنين، 13 مايو 2019 02:08 م
البورصة تقلص خسائرها بختام التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قلصت مؤشرات البورصة، خسائرها بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، رغم ضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 761.827 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 124 مليون ورقة مالية بقيمة 686 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.2 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.36%، والعرب على 7.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.44%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، 45.3 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.3 مليون جنيه، 693 ألف جنيه، 56.6 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2112 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1576 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 459 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 89 شركات، ولم تتغير مستويات 46 شركة.
 

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