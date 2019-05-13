video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يسعى إلى حل سلمى للأزمة فى فنزويلا

الإثنين، 13 مايو 2019 10:22 ص
الاتحاد الأوروبى يسعى إلى حل سلمى للأزمة فى فنزويلا فنزويلا - ارشيفية
كتبت- فاطمة شوقى
إضافة تعليق
 
ستحتل الأزمات فى فنزويلا وإيران من جديد جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، ويسعى الثمانية والعشرون إلى الحفاظ على الحل السلمى لفنزويلا الذى يمنع سفك الدماء، ومع ذلك، فإن أحداث الأسابيع القليلة الماضية جعلت من الصعب على مجموعة الاتصال، التى تحاول رفع المواقف بين أطراف النزاع إلى الدعوة لإجراء انتخابات.
 
ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فإن المحاولة الفاشلة للرئيس المؤقت لفنزويلا، خوان جوايدو، لإثارة تمزق الجيش فى محاولة لإسقاط نيكولاس مادورو بعد الإفراج عن ليوبولدو لوبيز، تعقد خطط الاتحاد الأوروبى لإيجاد حل "سلمى وديمقراطى" للأزمة التى يعبر البلاد، ومع ذلك، فإن الثمانية والعشرون سيواصلون محاولة اليوم الاثنين، لإغلاق أى تصدع فى التدخل العسكرى الأجنبى.
 
ومن أجل إعطاء فرصة أخرى لعمل مجموعة الاتصال الدولية، يحاول الاتحاد الأوروبى تلبية مطالب تمديد العقوبات التى تضعها المملكة المتحدة ، والتى ، وفقًا لمصادر دبلوماسية ، تحافظ على "نهج أكثر صعوبة" للنزاع، وعلى الرغم من أن هذه العقوبة سوف تستهدف بيئة مادورو وليس السكان، إلا أن معظم الشركاء لا يريدون استخدام هذه الرصاصة لإعطاء الأكسجين لمجموعة الوساطة.
 
والهدف المباشر للدبلوماسية الأوروبية هو وقف التصعيد والحفاظ على المساحات حتى يمكن إجراء الانتخابات، كما أن عملية الحرية التى قام بها جوايدو، جعل نظام مادورو يثق فى اى اقتراح قادم من الخارج.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعمق الأزمة السياسية فى فنزويلا.. جوايدو يصر على التعاون العسكرى مع واشنطن.. ومادورو يتعهد بإحباط الخطة الأمريكية.. ومعدل التضخم السنوى يتجاوز المليون %.. وانهيار الصناعات النفطية

العالم

اخبار العالم

فنزويلا

اخبار فنزويلا

الرئيس الفنزويلى

نيكولاس مادورو

خوان جوايدو

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس اليوم.. وتسليمها بدون مقابل

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس اليوم.. وتسليمها بدون مقابل

مجدى يعقوب يشارك فى احتفالية ملكة بريطانيا بحاملى وسام الاستحقاق

مجدى يعقوب يشارك فى احتفالية ملكة بريطانيا بحاملى وسام الاستحقاق

تراجع وسقوط الطاغية.. هل كان الملك هنرى الثامن شريرا أم ضحية للمرض؟.. كتاب جديد يوضح الحقيقة ويؤكد: هنرى الثامن تزوج 3 مرات وقتل اثنتين منهن.. الملك كان مهووسا ومصابا بدستة أمراض

تراجع وسقوط الطاغية.. هل كان الملك هنرى الثامن شريرا أم ضحية للمرض؟.. كتاب جديد يوضح الحقيقة ويؤكد: هنرى الثامن تزوج 3 مرات وقتل اثنتين منهن.. الملك كان مهووسا ومصابا بدستة أمراض

أيام الخماسين المقدسة.. موسم رحلات قيادات الكنيسة للشمال.. البابا تواضروس يسافر لأوروبا سنويًا بعد عيد القيامة وينتدب سكرتيره للخدمة بالنمسا..الأنبا رافائيل باستراليا لمتابعة شئون الايبراشية بعد استقالة أسقفها

أيام الخماسين المقدسة.. موسم رحلات قيادات الكنيسة للشمال.. البابا تواضروس يسافر لأوروبا سنويًا بعد عيد القيامة وينتدب سكرتيره للخدمة بالنمسا..الأنبا رافائيل باستراليا لمتابعة شئون الايبراشية بعد استقالة أسقفها

جول مورنينج.. روى مكاى يتألق فى مواجهة بايرن ضد ريال مدريد

جول مورنينج.. روى مكاى يتألق فى مواجهة بايرن ضد ريال مدريد

هتلبسى إيه بكرة ... اللون "النود" أناقة لجميع الأوقات

هتلبسى إيه بكرة ... اللون "النود" أناقة لجميع الأوقات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة