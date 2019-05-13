الاتحاد الأوروبى يسعى إلى حل سلمى للأزمة فى فنزويلا

كتبت- فاطمة شوقى

ستحتل الأزمات فى فنزويلا وإيران من جديد جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، ويسعى الثمانية والعشرون إلى الحفاظ على الحل السلمى لفنزويلا الذى يمنع سفك الدماء، ومع ذلك، فإن أحداث الأسابيع القليلة الماضية جعلت من الصعب على مجموعة الاتصال، التى تحاول رفع المواقف بين أطراف النزاع إلى الدعوة لإجراء انتخابات.

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فإن المحاولة الفاشلة للرئيس المؤقت لفنزويلا، خوان جوايدو، لإثارة تمزق الجيش فى محاولة لإسقاط نيكولاس مادورو بعد الإفراج عن ليوبولدو لوبيز، تعقد خطط الاتحاد الأوروبى لإيجاد حل "سلمى وديمقراطى" للأزمة التى يعبر البلاد، ومع ذلك، فإن الثمانية والعشرون سيواصلون محاولة اليوم الاثنين، لإغلاق أى تصدع فى التدخل العسكرى الأجنبى.

ومن أجل إعطاء فرصة أخرى لعمل مجموعة الاتصال الدولية، يحاول الاتحاد الأوروبى تلبية مطالب تمديد العقوبات التى تضعها المملكة المتحدة ، والتى ، وفقًا لمصادر دبلوماسية ، تحافظ على "نهج أكثر صعوبة" للنزاع، وعلى الرغم من أن هذه العقوبة سوف تستهدف بيئة مادورو وليس السكان، إلا أن معظم الشركاء لا يريدون استخدام هذه الرصاصة لإعطاء الأكسجين لمجموعة الوساطة.

والهدف المباشر للدبلوماسية الأوروبية هو وقف التصعيد والحفاظ على المساحات حتى يمكن إجراء الانتخابات، كما أن عملية الحرية التى قام بها جوايدو، جعل نظام مادورو يثق فى اى اقتراح قادم من الخارج.