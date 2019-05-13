video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 10:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تحبط تهريب 365 كيلوجراما من المخدرات

الإثنين، 13 مايو 2019 10:00 م
الإمارات تحبط تهريب 365 كيلوجراما من المخدرات مخدرات-صورة ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

كشف قائد عام شرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، اليوم الاثنين، عن تفاصيل إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات على مستوى دولة الإمارات.

 

وقال المري - في مؤتمر صحفي نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "إن عملية (ستوكر) التي نفذها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أطاحت بعصابتين دوليتين"، مضيفا أن العملية كشفت أسلوب العصابتين السري في تهريب السموم من خلال دسها بطريقة مُحكمَة داخل قطع غيار السيارات.

 

وأشار اللواء المري إلى أن رجال مكافحة المخدرات في شرطة دبي استطاعوا من خلال أدائهم الاحترافي العالي من ضبط 365 كيلوجراما من الهيروين والكريستال والحشيش بقيمة سوقية تصل إلى 278 مليوناً و50 ألف درهم.

 

وأوضح أن هذه أكبر كمية يتم ضبطها على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 16 متهماً من أفراد العصابتين.

 

ووصف قائد عام شرطة دبي عملية "ستوكر" بالنوعية، لما تميزت به من إحكام ودقة في التخطيط والتحرك، ومقدرة كبيرة من قبل أفراد مكافحة المخدرات بشرطة دبي على التكيف مع المستجدات، الأمر الذي ساهم بنجاح العملية بامتياز.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحبس 3 سنوات لعاطل لترويجه المواد المخدرة بالمنوفية

تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 30 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

إطلاق المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح.. صور

الادمان مش بس مخدرات.. "هاتف" يتسبب فى خسارة لاعب جودو.. فيديو وصور

الامارات

مخدرات

حشيش

هيروين

شرطة دبى

سموم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

لماذا حذف جوجل تطبيق فتاوى القرضاوى؟.. منظر الإخوان يشجع على الإرهاب عبر الفضاء الإلكترونى.. حرض على العمليات الانتحارية ودعا الإخوان لممارسة العنف.. واعتبر انتخاب أردوغان فرض عين وحرم المشاركة فى مصر

لماذا حذف جوجل تطبيق فتاوى القرضاوى؟.. منظر الإخوان يشجع على الإرهاب عبر الفضاء الإلكترونى.. حرض على العمليات الانتحارية ودعا الإخوان لممارسة العنف.. واعتبر انتخاب أردوغان فرض عين وحرم المشاركة فى مصر

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة