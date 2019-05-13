video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأونروا‭:‬ نحتاج 60 مليون دولار لاستمرار تقديم الغذاء لمليون فلسطينى فى غزة

الإثنين، 13 مايو 2019 01:45 م
الأونروا‭:‬ نحتاج 60 مليون دولار لاستمرار تقديم الغذاء لمليون فلسطينى فى غزة الأونروا
جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنها ما لم تحصل على 60 مليون دولار إضافية على الأقل بحلول شهر يونيو المقبل فإنها لا تستطع الاستمرار فى توفير الغذاء لأكثر من مليون فلسطينى فى غزة بمن فيهم حوالى 620 ألفًا من الفقراء المدقعين الذين لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وذكرت الوكالة - فى بيان اليوم الاثنين، أن تمويلها بالكامل تقريبًا يأتى من خلال المساهمات الطوعية وقد تجاوز نمو الاحتياجات الدعم المالى المتاح، مشيرًا إلى أن حوالى 80 ألف لاجئ فلسطينى كانوا يتلقون المساعدة من (أونروا) فى غزة عام 2000، إلا أنه يوجد اليوم أكثر من مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.

ولفتت إلى أن هذه الزيادة التى تقارب عشرة أضعاف السابق تعود إلى الحصار الذى يؤدى إلى إغلاق غزة وتأثير ذلك الكارثى على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الصراعات المتتالية التى دمرت أحياءً بأكملها وكذلك البنية التحتية، فضلًا عن الأزمة السياسية الفلسطينية الداخلية المستمرة والتى بدأت مع وصول حماس للسلطة عام 2007.

وأوضحت أن تقرير الأمم المتحدة كان قد توقع فى 2017 أن قطاع غزة لن يكون قابلًا للعيش بحلول عام 2020، مشيرًا إلى أنه مع معدل البطالة اليوم فى غزة والذى يزيد على 53% من سكان القطاع واعتماد أكثر من مليون شخص على المساعدات الغذائية الفصلية لـ (أونروا) فإن التحويلات من الخارج والعمل الوقائى الإنسانى لوكالات الأمم المتحدة هى ما منع غزة من الانهيار التام.

وأضافت أنها تعد واحدة من العناصر القليلة التى تستقر فى هذه البيئة المعقدة للغاية، مؤكدة أنها شريان الحياة الحرج فى غزة حيث لا غنى عن خدماتها فى مجالات الصحة والتعليم والدفاع عن الحقوق والكرامة لمعظم سكان غزة البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: المواجهة القادمة فى غزة قد تكون وشيكة وقاسية

مسئول فلسطينى يحذر من تفاقم أزمة إنسانية جراء ارتفاع أعداد الإعاقات فى غزة

"الأشغال الفلسطينية" تكشف حصيلة العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة

أمين عام الأمم المتحدة يطالب كل الأطراف بضبط النفس فى غزة

الاونروا

فلسطين

غزه

اخبار فلسطين

اخبار غزه

الامم المتحده

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

اخبار اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة