إصابة 5 من أسرة واحدة من بينهم طفلين بتسمم عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشأة المركزى جنوب محافظة سوهاج، 5 من أسرة واحدة يقيمون بناحية قرية أولاد الشيخ دائرة مركز المنشأة، مصابين بحالة إعياء وقىء مستمر "ادعاء تناول طعام فاسد"، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

وبالفحص تبين وصول "مصطفى ع م" 35 سنة عامل و "أمال ا ع" 20 سنة ربة منزل و"هدية ا ع" 65 سنة ربة منزل والطفله "فاطمة م ع" 3 سنوات والطفلة "عزه م ع" 6 سنوات، جميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية أولاد الشيخ إلى مستشفى سوهاج العام، مصابين "بحالة إعياء وقيئ مستمر" إدعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال الأول قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بالمنزل، ونفى الشبهة الجنائية، تم حجز المصابين بقسم الباطنة بالمستشفى تحت الرعاية الطبية الفائقة وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.