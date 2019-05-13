إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الشورانية سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد نجع السلام التابع لقرية الشورانية دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وقوع اشتباكات أستخدمت فيها الأسلحة النارية، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم، تم حجز أحد المصابين بمستشفى المراغة المركزى، وإحالة 2 للمستشفى العام لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين .

وبالفحص، تبين من تحريات المباحث وقوع مشاجرة بين "بيت هريدى" و "بيت عبدالمجيد" بناحية نجع السلام بقرية الشورانية المراغة، وتم إطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم، نتج عن المشاجرة إصابة "إ.ح.أ" 22 سنة، بطلق نارى بالركبة، وتم حجزه بمستشفى المراغة المركزى، وإصابة "ج.ع.ه" 20 سنة، بطلق نارى بالقدم، و "و.ا.م" 21 سنة، بطلق نارى بالركبة، وتم تحويلهم من مستشفى المراغة المركزى للمستشفى العام لتلقى العلاج.

تم فرض طوقا أمنيا بالمنطقة، والفصل بين طرفى المشاجرة، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.